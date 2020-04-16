İçişleri Bakanlığı: Asılsız ve provakatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir ayda asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir ayda asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı" denildi.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT