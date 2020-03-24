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İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel...

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA




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