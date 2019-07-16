İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

DHA

HABERE YORUM KAT