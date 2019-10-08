İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van Gürpınar'ın kırsalında yapılan operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.
Açıklamada, bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari’de 4, Van’da 2 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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