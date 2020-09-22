İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin aktardığı bilgiler kapsamında, mağarada saklanan 2 kadın teröristin Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucunda tespit edildiği aktarıldı. Teslim ol çağrılarına uyan teröristler sağ olarak ele geçirildi. Yapılan açıklamada, "Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, "teslim ol" çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.