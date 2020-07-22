İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu, ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi."

Emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020 ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi.