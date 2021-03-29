Seda Sayan'ın paylaşımındaki değişimi olay yarattı!Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Aşılamada yeni süreç: 60 yaş üzeri ve eşlerinin aşılanmasına başlandı!Dünyaca ünlü isim Jason Derulo Survivor 2021 birleşme partisine katıldı, "Lavaboya nereye gidiyorsunuz?" diye sorduTürkiye'de bir ilk: Artık sosyal medya fenomenliği diplomalı olacak!Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TLMüge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEndonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı29 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğuna dikkat çekilerek, bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.
Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır.
Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT