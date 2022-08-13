İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2’si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne karşı başlatılan Eren Operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre 250'nin üzerine teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilirken kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir"

BAKAN SOYLU: BİRAZ ORANTISIZ GÜÇ KULLANDIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori Son çağrımız, teslim olun." dedi.