İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terör örgütü mensubu daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Alınan son dakika bilgisine göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. SAYILARI 50'YE YÜKSELDİ Teslim olan örgüt mensuplarının 2014, 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri