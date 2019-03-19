İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Mardin'de biri arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist olmak üzere, 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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