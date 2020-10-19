İçişleri Bakanlığı duyurdu: 34 yerleşim yerinde 20 bin 323 kişi karantinada

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Kovid-19 salgınına yakalanan veya bu kişilerle temas halinde bulunduğu için karantina altında tutulan kişi sayısı belli oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 yerleşim yerinde 20 bin 232 kişinin karantina altında tutulduğu, 70 ildeki bin 64 yerleşim yerinde ise karantina işleminin sona erdirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,"Covid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232’dir. Toplam 70 ilimizdeki bin 64 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 304 bin 3'e yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312'ye ulaştı. Hasta sayısı 347 bin 493, vefat sayısı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427, aktif hasta sayısı 34 bin 194 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.