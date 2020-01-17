İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 DEAŞ'lı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

11 KASIM 2019'DAN BUGÜNE KADAR ÜLKESİNE İADE EDİLEN YTS SAYISI 179 OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur.