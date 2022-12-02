İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 kapsamında Şırnak' Gabar Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu da operasyon hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Melahat Ersoy
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada

Açıklamada teröre mücadele operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada

BAKAN SOYLU: 3 TERÖRİST DAHA SARI TORBADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkisiz hale getirilen teröristlerin sarı torbaya konduğu fotoğraflara yer vererek şunları kaydetti: "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada! Az kaldı..."

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bakan Soylu paylaşım yaptı: 3 terörist daha sarı torbada

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