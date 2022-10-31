İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl'de ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu’ başlatıldı.

464 PERSONEL GÖREV ALIYOR

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.