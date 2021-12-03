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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 790 personelin katılımıyla Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Erzurum ve Kars'taki operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel ile 70 timin görev aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararIı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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