İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu başlatıldığı ifade edildi.

Operasyona ilişkin bilgilerin verildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.240 personel ve 80 operasyonel tim görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları , halkımızın desteği ile İnançlı, İnatçı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir."