İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bitlis'te düzenlenen operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi."
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