İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
İstanbul'da canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler olan DEAŞ'lı terörist, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı."
DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMAN TESPİT EDİLDİ
Öte yandan yakalanan teröristin üzerinden Kilis'te yapılan operasyonda yakalanan 2 teröristin üzerinden ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlardaki yazışmalardan tespit edilirken söz konusu teröristin yakalanmasıyla bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'inci canlı bomba eylemi engellendi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Öte yandan teröristin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.