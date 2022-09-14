İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK'lı yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da kamu personellerine eylem yapma hazırlığında olan PKK ile bağlantısı olduğu öğrenilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Rukiye Karapunar
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK'lı yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Suruç'ta yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu kamu personellerine eylem hazırlığında olan 4 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kamu görevlilerine eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK'lı yakalandı!

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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