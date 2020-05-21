İçişleri Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs operasyonunda 510 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden provokatif koronavirüs paylaşımı yapanlarla ilgili açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde: "Sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, 510 şüpheli yakalandı"

"Sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;

10111 sosyal medya hesabı incelendi,

1105 şüpheli şahıs tespit edildi,

510 şahıs yakalandı"

Sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;

1️⃣0️⃣.1️⃣1️⃣1️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,

1️⃣.1️⃣0️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,

5️⃣1️⃣0️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/lz2yi7dTYx — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar? (@TC_icisleri) May 21, 2020

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