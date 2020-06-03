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İçişleri Bakanlığı duyurdu: : O terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: : O terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: : O terörist teslim oldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: : O terörist teslim oldu

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82’ye yükseldi."

İçişleri Bakanlığı duyurdu: : O terörist teslim oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü


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