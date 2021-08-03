İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan verilen bilgilere göre göre; İçişleri Bakanlığı yönetiminde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt üyesi daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, diğerinin ise örgütün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.