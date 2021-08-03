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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, devam eden ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan verilen bilgilere göre göre; İçişleri Bakanlığı yönetiminde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt üyesi daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, diğerinin ise örgütün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.

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