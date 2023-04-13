İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!

İçişleri Bakanlığından yapılan duyuruya göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amacıyla 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personelinin görev alacağı duyuruldu.

YAYINLAMA
Google News
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'ndaki trafik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma bölgesinde 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personelinin görev alacağını bildirdi.

BAYRAM ÖNCESİ ÖNLEMLER ARTTIRILIYOR

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!

İlgili Haberler
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!
13 Nisan Perşembe 2023 piyasalarda son durum! ABD enflasyonu açıklandı altın rekora koştu! İşte Altın, Euro ve Dolar'da son durum!
13 Nisan Perşembe 2023 hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!11 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
13 Nisan Perşembe 2023 hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!11 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya yakalandı!
Son Haberler
Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar
Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı! Ailece geldiler, müşteri gibi halılara bakarak böyle çaldılar
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!
Sakarya'da korkunç olay! Bir hemşire boğazı kesik halde ölü bulundu!
Etkili yağış ve fırtına seferleri durdurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptal edildi
Etkili yağış ve fırtına seferleri durdurdu! Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptal edildi
Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!
Azerbaycan Ermenistan arasında çatışma! 3 Azerbaycan askeri şehit oldu!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
ABD'de Kongre üyeleri, Joe Biden, Donald Trump ve Mike Pence'in evlerinden çıkan gizli belgeleri inceleyecek
ABD'de Kongre üyeleri, Joe Biden, Donald Trump ve Mike Pence'in evlerinden çıkan gizli belgeleri inceleyecek
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun