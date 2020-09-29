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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Berna Akkaya
Editör


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