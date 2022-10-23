İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye El-Bab bölgesinde 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı Suriye'nin El-Bab bölgesinden gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 4'ü sözde yönetici, toplamda 9 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye El-Bab bölgesinde 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Suriye’nin El-Bab bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren ve aralarında sözde yöneticilerin bulunduğu 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şahısların yerel adli makamlarca tutuklandıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye El-Bab bölgesinde 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

9 DEAŞ ÖRGÜTÜ, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye’de sözde eylem birimleri tarafından, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-bab ve Türkiye’ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edilmiştir. Bu kapsamda, Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, aralarında 1’i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava Bölgesi sözde Örgüt Şer-i Emir’i ‘Abu Mushap’ kod adlı teröristin yardımcısı, 2’si lojistik sorumlusu ve 1’i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye El-Bab bölgesinde 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı!

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