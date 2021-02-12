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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde eş zamanlı trafik uygulaması!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde eş zamanlı trafik uygulaması!

İçişleri Bakanlığınca 22 bin 881 personelle 4 bin 544 noktada gerçekleştirilen “Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması” 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı. Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde eş zamanlı trafik uygulaması!

İçişleri Bakanlığınca 22 bin 881 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı “Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması” gerçekleştirildi. 4 bin 544 noktada gerçekleşen uygulamada; 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı. Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı.

22 BİN 881 PERSONEL KATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün saat 10:00/18:00 saatleri arasında, 7.323 ekip ve 22.881 personelin katılımıyla 4.544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde eş zamanlı trafik uygulaması!

13 BİN 650 ARACA PARA CEZASI

Uygulama neticesinde; çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı. 3.549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13.650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, 1.165 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ülke genelinde eş zamanlı trafik uygulaması!

Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı, 41 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2.662 kg kaçak tütün 65 kg kaçak çay ele geçirildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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