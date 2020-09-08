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İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Van'da bin 40 personelin katılımıyla, "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca,  Van'da bin 40 personelin katılımıyla" Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 46 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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