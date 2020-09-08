İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Van'da bin 40 personelin katılımıyla, "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Van'da bin 40 personelin katılımıyla" Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 46 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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