İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için bin 3 personelin katılımı ile Siirt'te “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.