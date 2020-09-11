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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için bin 3 personelin katılımı ile Siirt'te “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 3 personel ile birlikte Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nunbaşlatıldığı açıkladı.

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11 Eylül 2020 Cuma 10:23
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