İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Bitlis'te 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığının bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldığının haberi verildi. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 747 personelin katılım gösterdiği operasyon Bitlis'te son sürat devam ediyor.

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