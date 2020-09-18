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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Bitlis'te 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığının bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldığının haberi verildi. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 747 personelin katılım gösterdiği operasyon Bitlis'te son sürat devam ediyor.

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18 Eylül 2020 Cuma 10:17
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