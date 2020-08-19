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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 700 personelin katılımıyla Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.

Terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara yenisi eklendi. Bakanlık, Bingöl'de 700 personelin katılımıyla Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev alıyor.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt  içinde  terörün  tamamen  ortadan  kaldırılmasına  yönelik  yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladıİçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

Tayfun Altuntaş
Editör


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