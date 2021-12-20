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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir 2 operasyonu ile zehir tacirlerinin tepesine çöküldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir 2 operasyonu ile zehir tacirlerinin tepesine çöküldü

Yılbaşı öncesi vatandaşların sağlığına ve cebine kast eden zehir tacirlerine yönelik 81 ilde başlatılan Zehir-2 operasyonunda 563 adreste arama yapıldı, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir 2 operasyonu ile zehir tacirlerinin tepesine çöküldü

Yurt genelinde son günlerde sahte içki kaynaklı can kaybı artarken İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan  yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir 2 operasyonu ile zehir tacirlerinin tepesine çöküldü

563 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir 2 operasyonu ile zehir tacirlerinin tepesine çöküldü

İKİ OPERASYONDA 100'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Zehir 2 operasyonu ile zehir tacirlerinin tepesine çöküldü

{TITLE_STRIP}Son dakika | Emniyetten yılbaşı öncesi Zehir operasyonu: 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

 

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