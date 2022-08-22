İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alanların sürücü belgelerini değiştirmek için kalan zamanlarının daraldığını duyurdu. Bakanlık, sürücülerin ehliyetlerini yeni sisteme göre alınan çipli kartlarla 31 Aralık 2022 yılına kadar değiştirmedikleri sürece cezaya tabi tutulacaklarını duyurdu. Buna göre sürücülerin ehliyetlerini, sistemden randevu alarak yenileriyle değiştirmeleri gerekiyor. Aksi halde trafikte uygulamaya yakalandıklarında eski tip ehliyetlerinin oldukları görüldüğü takdirde ceza alacaklar.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Bakanlık sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için son randevu tarihinin 31 Aralık 2022 olduğunu duyurdu. Sürücüler o tarihe kadar eski belgelerini kullanabilirler. Fakat 2023 yılı itibarıyla eski tip ehliyetler trafikte geçerli olmayacak.

Sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevularını alabilirler.





EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vatandaşların eski tip sürücü belgelerini yenisiyle değiştirebilmeleri için gerekli olan belgeler şu şekilde:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEDİR, NEREYE YATIRILIR?

Ehliyetlerini yenileyen vatandaşlar, sürücü belgesi yenileme ücreti olan 15 TL'yi Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik Vakfı ile anlaşmalı olan tüm bankalara yatırabilir. Anlaşmalı olan bankalar ise şu şekilde:

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank