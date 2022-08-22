İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi verdi. Ehliyetlerini belirtilen tarihe kadar yenilemeyen sürücüler, cezaya tabi tutulacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alanların sürücü belgelerini değiştirmek için kalan zamanlarının daraldığını duyurdu. Bakanlık, sürücülerin ehliyetlerini yeni sisteme göre alınan çipli kartlarla 31 Aralık 2022 yılına kadar değiştirmedikleri sürece cezaya tabi tutulacaklarını duyurdu. Buna göre sürücülerin ehliyetlerini, sistemden randevu alarak yenileriyle değiştirmeleri gerekiyor. Aksi halde trafikte uygulamaya yakalandıklarında eski tip ehliyetlerinin oldukları görüldüğü takdirde ceza alacaklar.

İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!

RANDEVU NASIL ALINIR?

Bakanlık sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için son randevu tarihinin 31 Aralık 2022 olduğunu duyurdu. Sürücüler o tarihe kadar eski belgelerini kullanabilirler. Fakat 2023 yılı itibarıyla eski tip ehliyetler trafikte geçerli olmayacak.

Sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevularını alabilirler.

İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vatandaşların eski tip sürücü belgelerini yenisiyle değiştirebilmeleri için gerekli olan belgeler şu şekilde:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEDİR, NEREYE YATIRILIR?

Ehliyetlerini yenileyen vatandaşlar, sürücü belgesi yenileme ücreti olan 15 TL'yi Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik Vakfı ile anlaşmalı olan tüm bankalara yatırabilir. Anlaşmalı olan bankalar ise şu şekilde:

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank

İlgili Haberler
Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022
Ad ve soyadı değiştirme şartları, başvurusu e- Devlet 2022 | Soyadı nasıl değiştirilir 2022
2022 Ağustos PTT, Sağlık Bakanlığı, okul ve hastanelerde iş ilanı | KPSS şartsız 30 bin memur alımı olacak!
2022 Ağustos PTT, Sağlık Bakanlığı, okul ve hastanelerde iş ilanı | KPSS şartsız 30 bin memur alımı olacak!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
24 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?
24 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?
20 Ağustos - 2 Eylül 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A-101'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?
20 Ağustos - 2 Eylül 2022 A-101 Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A-101'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?
Kendi söylediği yalanlara inanan, yalan söylemek parayla olsa kredi çekip yine de söyleyecek olanların rahatsızlığı "Mitomanya" hakkında bilinmeyenler...
Kendi söylediği yalanlara inanan, yalan söylemek parayla olsa kredi çekip yine de söyleyecek olanların rahatsızlığı "Mitomanya" hakkında bilinmeyenler...
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2022 Pazartesi | Başaklar, geçmişin izleri silindi! İkizler, ruhunuzu dinlendirin!
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2022 Pazartesi | Başaklar, geçmişin izleri silindi! İkizler, ruhunuzu dinlendirin!
E-devletten başvuruluyor! Çocuğu okula başlayacak ailelere 2 bin 337 TL veriliyor! İşte detaylar...
E-devletten başvuruluyor! Çocuğu okula başlayacak ailelere 2 bin 337 TL veriliyor! İşte detaylar...
Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!
Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!
Annelere müjde! Çalışma şartı aranmıyor! PTT aracılığı ile 1300 TL alacaksınız!
Annelere müjde! Çalışma şartı aranmıyor! PTT aracılığı ile 1300 TL alacaksınız!
Kazaların ardı arkası kesilmedi! Bu defa Amasya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Kazaların ardı arkası kesilmedi! Bu defa Amasya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!
3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!
Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Kabine toplanıyor! Rusya- Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru masada! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Kendi söylediği yalanlara inanan, yalan söylemek parayla olsa kredi çekip yine de söyleyecek olanların rahatsızlığı "Mitomanya" hakkında bilinmeyenler...
Kendi söylediği yalanlara inanan, yalan söylemek parayla olsa kredi çekip yine de söyleyecek olanların rahatsızlığı "Mitomanya" hakkında bilinmeyenler...