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  3. İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti.

İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2)

BATAN LASTİK BOT BULUNDU

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama- kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik uçağı, batan lastik botu tespit etti. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen bot, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA




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