İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 günde 7 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda son iki günde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan bugün yapılan ilk yazılı açıklamada, Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İkinci açıklamada ise aynı bölgede devam eden operasyonda 3 teröristin daha etkisiz hale getirilip, son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonların tamamlandığı bildirilerek, "Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA