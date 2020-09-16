İçişleri Bakanlığı korona denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Ağustos'ta yayınlanan koronavirüs genelgesinin ardından gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu açıkladı.

Bakanlığın 20 Eylül'de yayımlanan genelgesine göre çalışmalarını 7/24 esasıyla yürüttüğü kaydedilen açıklamada,"Her bir işkolu için uzmanlık bilgisine uygun şekilde oluşturulan "işyeri denetim ekipleri" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim ekiplerinin" sevk ve idaresini sağlayan il/ilçe salgın denetim merkezlerinin en üst düzey teknolojik imkanlar kullanılarak yönetilmesi için İçişleri Bakanlığınca "İSDEM yazılımı" geliştirilmiş ve Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)", "filyasyon ve izolasyon takip sistemi (FİTAS)" yazılımlarıyla entegrasyon sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Bugüne kadar gerçekleştirilen denetimlere ilişkin olarak şu bilgilere yer verildi:

" 3 milyon 261 bin 120'si valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirilmiş,

HAYAT EVE SIĞAR (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112 bin 216'sı kontrol edilmiş,toplamda ise (re'sen+ihbar/şikayet üzerine) 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır.

Bu denetimler sonucunda;

"20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı,

Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan;

1. ihlal kapsamında 40.891 kişi/işletmenin uyarıldığı,

2. ihlal kapsamında 9.974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı tespit edilmiştir."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere çok yoğun efor sarfeden kamu personelimizin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşlarımız ile işletme sahiplerinin; sağlık bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirlere/belirlenen kurallara uyulmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır."