İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu" gerçekleştirildi.Operasyonda,...
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, kent kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
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