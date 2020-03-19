İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT