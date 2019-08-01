İçişleri Bakanlığı: Öldürülen terörist gri listeden çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, gri kategoride yer alan Rıdvan Tarhan olduğunun tespit edildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada "Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi" denildi.
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