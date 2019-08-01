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İçişleri Bakanlığı: Öldürülen terörist gri listeden çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, gri kategoride yer alan Rıdvan Tarhan olduğunun tespit edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı: Öldürülen terörist gri listeden çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi" denildi.

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