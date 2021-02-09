İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman 2021? Sınav konuları neler?

Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak olan sözleşmeli personellerin sözlü sınav isim listesi 9 Şubat tarihinde açıklanacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihi ve sınav konularını haberimizde derledik.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

Sözlü sınavın konuları başvuru yapılan kadroya göre değişmektedir. Örneğin avukat kadrosu için alınan personele farklı, Çağrı Karşılama Personeli alımında farklı konulardan sorular sorulacak. Sözlü sınavda sorulacak olan soruların konularına göre farklı değerlendirmelerde ve puan dağılımında bulunulacak.

SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANANLAR LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Sözlü sınavın ardından asıl ve yedek listesi ilan edilecek. 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan sözlü sınavların sonuçlarına dair bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığı sözlü sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.