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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalında, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA




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