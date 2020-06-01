İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir. Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provokatör her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu şehit olan polis ve askerlere başsağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddettiklerini bildirdi. Türkiye'nin insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirdiğini ve işkenceye sıfır tolerans gösterdiğini kaydeden Çataklı, "Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları olmak üzere, ulusal ve uluslararası yargı kararlarında ülkemizde işkence olmadığı açık bir şekilde karar altına alınmış, en son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporlarında, iddia edilenin aksine Türkiye'de işkence bulunmadığı raporlanmıştır" dedi.

'AĞZINDAN ÇIKARDIĞI JİLET İLE GÖREVLİ PERSONELE SALDIRDI'

Çataklı, Diyarbakır'da kimlik kontrolü sırasında açılan ateşle şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın faili M.E.C.'nin yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jilet ile görevli personele saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanarak muhafaza altına alındığını hatırlatarak, "Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır. Diyarbakır Valiliğince konuya ilişkin basın bilgilendirmesi yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'BU KONUYU İSTİSMAR EDEN PROVOKATÖRLERDİR'

Çataklı, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çıkan kavgada Barış Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" iddiasına ilişkin ise, şunları kaydetti:

"İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu konuya ilişkin Ankara Valiliğince basın bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir. Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür. İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir. Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provokatör her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur."

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Kaynak: DHA