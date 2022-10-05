İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı son durumu açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında bilgilendirmede bulundu.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Bakan Yardımcısı Çataklı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine düzenlenen terör saldırısı hakkında, “Türkiye olarak önemli gündem maddeleriyle yüklü bir zaman diliminde bulunuyoruz. Zorlu bir süreçteyiz ve zorlu bir coğrafyada başarılı bir güvenlik mücadelesi veriyoruz. O güven ortamını bozmak, huzur ortamını zedelemek için fırsat kollayan çevreler, Mersin’de ihanet girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Bir terör saldırısı hadisesi gerçekleştirdiler. O günkü hadiseye polisimizin anında ve yerinde yaptığı müdahaleler sayesinde devletimiz tepeden tırnağa tüm personeli ile teröre ve teröriste karşı işaretini vermiş oldu” diye konuştu.

Haberin Devamı

ADANA VE SAMSUN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında büyük çaplı operasyonlar düzenlediklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, Adana ve Samsun illerindeki uyuşturucu operasyonları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Dün sabah 5’te 2 bin 37 personelin 22 narkotik köpeği, 1 helikopter ve 1 İHA’nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Kökünü Kurutma Operasyonu Adana-Samsun’ kapsamında Adana’da 211, Samsun’da 92 satıcı gözaltına alındı”

Yurt içinde eylül ayında düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgilendirmede bulunan Çataklı, kırsal alanda 12'si büyük, 30’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Çataklı, " Bütün terör örgütlerini kapsayacak şekilde şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 977 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı elemanlarından 19’u ölü olarak ele geçirilmiştir. 16’sı da sağ olarak yakalanmıştır” diye konuştu.

145 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eylül ayındaki operasyonlarda 145 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Çataklı, şunları söyledi:

"Tüm operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 4’ü gri ve 4’ü turuncu kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 19 ölü, 109 sağ, 17 teslim olmak üzere toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların da 113’ü PKK/KCK, 23’ü DEAŞ ve 9’u da sol terör örgütü mensubudur. Eylül ayı içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatta olduğu değerlendirilen bin 477 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 376’sı tutuklanmıştır”

16 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Operasyonlar hakkında bilgi vermeyi sürdüren Çataklı, 16 terör eyleminin engellediğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu operasyonlarda 80 sığınak, barınak, mağara kullanılmaz hale getirilmiştir. 186 silah, 18 adet mayın/EYP, 204 adet el bombası, 364 kilogram patlayıcı madde, 285 bin 686 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bunun yanı sıra eylül ayında toplam 16 terör eylemi de engellenmiştir”

EREN - ABLUKA OPERASYONLARI

Terörle mücadelede kritik önem taşıyan Eren-Abluka operasyonlarına ilişkin konuşan Çataklı, ilkbahar - yaz operasyonlarının başarılı şekilde tamamlandığını söyledi. Çataklı operasyonlar için, " 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlamıştık. 9 bin 768 operasyon yaparak faaliyetlerimizi sona erdirdik. Operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi. 490 sığınak/barınak kullanılamaz hale getirildi. 368 silah, 710 el bombası, 110 adet mayın/EYP, bin 50 tüp, 4 ton 100 kilogram patlayıcı madde, 330 bin mühimmat, 75 dürbün, 25 jeneratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar operasyonlarda ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını da açıklayan Çataklı, “Uyuşturucuyla mücadelede eylül ayında 23 bin 499 operasyon gerçekleştirdik. 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 8 bin 529 kilogram esrar, 753 kilogram skunk, 327 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 107 kilogram afyon, 40 kilogram sentetik, 565 kilogram metamfetamin, 41 bin 340 adet ecstasy, 528 bin 754 adet captagon, 24 milyon 702 bin 67 kök kenevir ele geçirildi” şeklinde konuştu.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Eylül ayı içerisinde 26 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını aktaran Çataklı, “Eylül ayında toplam 26 bin 699 düzensiz göçmen ve bin 130 organizatör yakalandı. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932’ye ulaştı. Bugün itibarıyla ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 646 bin 278” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! İşte Türkiye'deki sayıları...

Bakan Soylu açık ve net aktardı! 2023 seçimlerinde kaç Suriyeli oy kullanabilecek?

Suriyelilerin geri dönüşünde kritik detay: İlk geri dönüşler üç bölgeye olacak!