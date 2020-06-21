İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi! Pazartesi gününden itibaren maske takmamanın cezası...

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara Pazartesi gününden itibaren 900 TL ceza kesilecek.

Koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğun ile ilgili 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen İçişlerş Bakanlığı, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 TL idari para cezası uygulanmasını istemişti.

MASKE TAKMAYANLAR UYARILIP BİLGİLENDİRİLDİ

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.