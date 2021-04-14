İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kısmi Kapanma kısıtlamalarından muaf olacak kişilerin detaylı listesi!

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14 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olur uzman yorumları