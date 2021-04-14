  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kısmi Kapanma kısıtlamalarından muaf olacak kişilerin detaylı listesi!

İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kısmi Kapanma kısıtlamalarından muaf olacak kişilerin detaylı listesi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmasına karar verilen Kısmi Kapanma detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kısıtlamadan muaf olacak kişilerin ayrıntılı listesine de yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kısmi Kapanma kısıtlamalarından muaf olacak kişilerin detaylı listesi! 1148

Koronavirüs salgınında hızla artan vaka sayları, havaların da ısınmasıyla birlikte yükselişini koruyor. 2 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme, aşılama oranının yükselmesiyle gelen rehavet ve sıcak havalar vatandaşların önlemleri gevşetmesine sebep olurken Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni kısıtlama kararlarına imza atıldı.