İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kısmi Kapanma kısıtlamalarından muaf olacak kişilerin detaylı listesi!
İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte Kısmi Kapanma kısıtlamalarından muaf olacak kişilerin detaylı listesi!
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmasına karar verilen Kısmi Kapanma detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kısıtlamadan muaf olacak kişilerin ayrıntılı listesine de yer verildi.