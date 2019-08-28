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İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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