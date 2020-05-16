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  3. İçişleri Bakanlığı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda son durumu açıkladı!

İçişleri Bakanlığı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda son durumu açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilde uygulanan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”na ilişkin bilançoyu açıkladı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.

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16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:19

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