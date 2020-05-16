İçişleri Bakanlığı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda son durumu açıkladı!
İçişleri Bakanlığı, dün 81 ilde uygulanan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”na ilişkin bilançoyu açıkladı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.
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16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:19
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