İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadeleyi her alanda yürütüyor

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik etkin ve kararlı mücadelesini her alanda yürütüyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında valiliklerdeki açık kapı bürolarına bin 853 başvuru yapıldı, bu başvuruların bin 784'ü sonuçlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan Bakanlık, art arda başarılı operasyonlara imza atıyor. Bakanlık, 2016 yılında 86 bin 630 operasyon sayısını yüzde 36.2 artırarak 2017 yılında 118 bin 7'ye çıkardı. Geçen yıl zehir tacirlerine yapılan operasyonlar ise bir önceki yıla göre yüzde 25'lik artış göstererek 147 bin 562 sayısına ulaştı. Bakanlık son 3 yılda operasyon sayısını yüzde 70.3 artırdı. Operasyonlardaki artış gözaltı ve tutuklu sayılarına da yansıdı. Son 3 yılda (2016-2017-2018) gözaltı sayısında yaklaşık yüzde 57, tutuklu sayısında yüzde 204'lük bir artış yaşandı.

"Uyuşturucu kullanıcılarının yüzde 67,7'si anne- babasıyla yaşıyor"

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenleri belirlemek, madde kullanımı sorunu ile daha güçlü ve etkin mücadele etmek için "Narkolog" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkiye Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi (TUBİM)'in de görüşü alınarak 64 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. Hazırlanan bu anket, uyuşturucu suçundan işlem gören 6 bin 143 şüpheliye gönüllülük esasına göre uygulandı. Bakanlık bu anket ile uyuşturucuya başlama yaşı, nedenleri gibi faktörleri hakkında sonuçlara ulaştı.

Narkolog projesi kapsamında yapılan ankette, kullanıcıların yüzde 67,7'si anne- babası ile birlikte yaşadığını, yüzde 10'nun anne babasının ayrı olduğunu, yüzde 18'sinin ise anne ya da babanın öldüğü belirlenirken, uyuşturucu madde kullananların yüzde 44'ünün anne baba arasında şiddet olmadığı, yüzde 44.6'sının ise ailesinden şiddet görmediği saptandı.

"Uyuşturucu maddeye başlama nedeni: yüzde 33 merak"

Yapılan ankette, uyuşturucuya başlama yaşının ortalama 18 olduğu belirlendi. Kullanıcıların uyuşturucu madde kullanımına başlamadan önce tütün ve alkol kullandığı görüldü. Uyuşturucu maddeye başlama nedeni olarak katılımcıların yüzde 33'ü merak, yüzde 23'ü arkadaş ısrarı, yüzde 14'ü özenme olduğu belirlendi. Kullanıcıların yüzde 31.4'ü uyuşturucuyu ilk denediği yılda, yüzde 22.7'si 5 yıl sonra düzenli olarak kullanmaya başladığı tespit edildi. Ankette, bağımlıların uyuşturucu maddeyi arkadaş ve arkadaş çevresinden temin ettiği görüldü. Maddenin genel temininin yüzde 87'sinin ise sokak satıcılarından yapıldığı belirlendi.

45 bin 183 kamu personeline mücadelede farkındalık eğitimi

45 bin 183 kamu personeline "bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadelede farkındalık eğitimi" verildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 2019 yılının ilk altı ayında 59 personel ile 39 ilde 45 bin 183 kamu personeline "bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadelede farkındalık eğitimi" verildi.

UYUMA proje kapsamında bin 318 ihbar geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tüm anne babalar "mutlaka indirsin" dediği UYUMA projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Andorid ve IOS telefonlara uygulamayı, 26 Eylül 2018 yılından bugüne kadar 148 bin 492 kişi indirdi. Uygulama kapsamında bugüne kadar bin 318 ihbarda bulunuldu.

Valiliklerdeki açık kapı bürolarına bugüne kadar bin 853 başvuru yapıldı

Uyuşturucu madde bağımlılığı kapsamında, 15 Aralık 2017-26 Haziran 2019 tarihi arasında valiliklerdeki açık kapı bürolarına bin 853 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 96.3'ü yani bin 784'ü sonuçlandırıldı. Bu yılın ilk altı ayında ise 824 başvuru yapıldı, bunların 755'i sonuçlandırıldı.

Uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde büyük düşüş

Güvenlik güçlerinin etkin ve kararlı mücadelesi Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımını azaltırken, uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarını dünya ortalamasının altına düşürdü. Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle milyon kişi başına düşen ölüm ortalamaları dünyada 35, Avrupa Birliği'nde 22,6 kişiyken Türkiye'de bu oran 7,25 kişiye düştü.

Türkiye'de yürütülen etkin operasyonlarla uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde büyük düşüş yaşanıyor. 2017 "de 941 kişi, 2018'de 588 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybetti. 2017-2018 yıllarında uyuşturucuya bağlı ölümlerde yüzde 37.5'lik bir düşüş yaşandı. Bu düşüş süreci 2019 yılında devam etti. Bu yılın ilk 5 ayında uyuşturucuya bağlı adli birimlerce henüz tespit edilen 49 ölüm olayı yaşandı.

Uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor

Bakanlık ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor. Emniyet ve Jandarma narkotik ekiplerince bu yılın ilk altı ayında 59 bin 560 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 89 bin 863 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 12 bin 108'i tutuklandı.

Uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele ele geçirilen malzeme miktarlarına da olumlu yansıdı. Ele geçirilen malzeme ve miktarları şöyle: "23 ton 138 kg esrar, 11 ton 988 kg skunk, 10 ton 681 kg eroin, 1 ton 90 kg kokain, 324 kg afyon, 229 kg sentetik kannabinoid, 349 kg metamfetamin, 5 milyon 240 bin 998 adet ectasy, 8 milyon 648 bin 459 adet captagon, 2 milyon 680 bin sentetik ecza, 2 milyon 704 bin 917 adet kenevir."

2018 yılında 147 bin 562 operasyonda, 204 bin 780 kişi gözaltına alındı

2018 yılının tamamında ise 147 bin 562 operasyonda, 204 bin 780 kişi gözaltına alınmış bunların 23 bin 134'ü tutuklanmıştı. Operasyonlarda 67 ton 379 kg esrar, 10 ton 860 kg skunk, 17 ton 949 kg eroin, 1 ton 165 kg kokain, 465 kg afyon, 1 ton 168 kg sentetik kannabinoid, 486 kg metamfetamin, 8 milyon 556 bin 529 adet ectasy, 21 milyon 772 bin 395 adet captagon, 1 milyon 906 bin 831 adet sentetik ecza, 10 milyon 148 bin 351 adet kenevir ele geçirildi.

2017 yılında ise 118 bin 7 operasyon yapılmış, 166 bin 986 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 21 bin 408'i tutuklanmıştı. 2016 yılında da 86 bin 630 operasyonda 130 bin 630 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 7 bin 601'i tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA