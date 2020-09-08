İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığının haberini verdi.