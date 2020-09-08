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  3. İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu!

İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığının haberini verdi.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için Van'da bin 40 personelin katılımıyla gerçekleşen Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyona Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timleri katıldı.

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08 Eylül 2020 Salı 10:29
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