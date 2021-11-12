İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından personel alımı duyurusu yapıldı. İçişleri Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav başarısına göre 7 personel alacağını duyururken; Hacettepe Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri, büro ve destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi mesleklerini içeren 45 personel alımı yapacağını belirtti. İşte İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alımında başvuru şartları ve tarihleri...

İçişleri Bakanlığı Bilgi tarafından Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre değerlendirilerek 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Hacettepe Üniversitesi, ise 10 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 18 büro ve destek personeli ile 10 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 45 sözleşmeli personel istihdamı sağlayacak. İlanlar ayrı ayrı verilirken başvurular ve şartların içeriği de farklı olacak. Hacettepe Üniversitesi personel alımında 2020 KPSS lisans puanı şartı aranacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Personeller, proje mimarı ile iş zekası, kıdemli iş zekası, sistem, kıdemli sistem ve siber güvenlik uzmanları olarak istihdam edilecek. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 ila 5 katı maaş verilecek. Başvurular e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 15-22 Kasım'da gerçekleştirebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular incelendikten sonra genel ve özel şartları sağlayanlar arasından KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak sıralama yapılır. Sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 aday yazılı sınava çağırılacak. KPSS puanı bulunmayan adayların puanı 70 olarak, dil puanı bulunmayanlar dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 26 Kasım'da "www.icisleri.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav soruları, adayların başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak şekilde olacak. Yazılı sınav 9 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiyle yayımlanacak.

Sözlü sınavlar 16 ve 17 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu durumda.

Her iki sınav sonucundaki notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme düzenlenecek.

HACETTEPE ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

10 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 18 büro ve destek personeli ile 10 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 45 sözleşmeli personel Hacettepe Üniversitesi tarafından istihdam edilecek.

Adayların istenen belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise veya dengi mezunları için de KPSSP94 puan türlerine bakılacak.

Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde "www.hacettepe.edu.tr" adresinde yayımlanacaktır.