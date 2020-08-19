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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladığını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personelin katıldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev yapıyor.

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:29
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